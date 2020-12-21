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Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве: возможна переквалификация дела

Киев • УНН

 • 23146 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. По делу о пожаре в помещении когда-то дома дворянского собрания, а впоследствии - кинотеатра, в Полтаве, где было обнаружено тело человека, после проведения следственных действий могут изменить квалификацию преступления. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Полтавской области.

Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве: возможна переквалификация дела

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 УК и в рамках этого производства продолжаются следственные действия и после завершения следственных действий будет приниматься решение о возможной переквалификации или принятии других процессуальных решений. В настоящее время идет расследование в рамках открытого уголовного производства", - рассказали в пресс-службе.

На вопрос, на какую статью может быть переквалификация, в пресс-служба ответили: "На ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественного ущерба в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия - ред.)... После завершения следственных действий, когда будут изучены все обстоятельства, собрана вся доказательная база, будет принято окончательное решение о квалификации или переквалификации данного уголовного правонарушения".

Напомним, во время тушения пожара в помещении когда-то дома дворянского собрания, а впоследствии - кинотеатра, на улице Соборности, 31 в Полтаве было обнаружено тело человека.

Также было открыто уголовное производство по ч.2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, полиция идентифицировала личность погибшего, тело которого нашли после пожара в помещении когда-то дома дворянского собрания, а впоследствии - кинотеатра в Полтаве.

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