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На пожежі в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві знайшли тіло людини

На пожежі в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві знайшли тіло людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Під час гасіння пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом - кінотеатру, на вулиці Соборності, 31, у Полтаві було виявлено тіло людини. Відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

“Під час гасіння пожежі у приміщенні виявлено тіло людини. Поліція встановлює особу та обставини загибелі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Вказано, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави та патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху й організовують об’їзд місця пожежі. 

Нагадаємо, пожежу в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві, яка розгорілася під ранок 9 грудня, локалізували. Наразі триває ліквідація пожежі.

Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим — будинок Полтавського дворянського зібрання — пам’ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році в стилі класицизму.

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