На пожежі в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві знайшли тіло людини

“Під час гасіння пожежі у приміщенні виявлено тіло людини. Поліція встановлює особу та обставини загибелі”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Вказано, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави та патрульні поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху й організовують об’їзд місця пожежі.

Нагадаємо, пожежу в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві, яка розгорілася під ранок 9 грудня, локалізували. Наразі триває ліквідація пожежі.



Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим — будинок Полтавського дворянського зібрання — пам’ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році в стилі класицизму.