Пожежу в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Пожежу у колись будинку дворянського зібрання, де тепер - торговельно-розважальний центр, у Полтаві локалізували. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Рятувальники уточнили, що пожежа виникла в літньому майданчику кафе на вулиці Соборності.
"Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе, також вогонь по суміжних приміщеннях розповсюдився на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського. О 09:16 пожежу локалізовано на площі 600 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - додали у відомстві.
До гасіння залучено 56 вогнеборців та 14 одиниць техніки.
Йдеться про пожежу, яка виникла у Полтаві під ранок 9 грудня.
Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим - будинок Полтавського дворянського зібрання - пам'ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році в стилі класицизму.