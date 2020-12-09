У Полтаві загорівся історичний будинок дворянського зібрання
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Полтаві виникла сильна пожежа у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“9 грудня о 4:30 у місті Полтава по вулиці Соборності, 31, у двоповерховій будівлі торговельно-розважального центру (колишній кінотеатр) виникла пожежа. Загальна площа пожежі близько 600 кв. м”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що попередньо жертв та постраждалих немає, триває ліквідація пожежі.
Також повідомляється, що до гасіння залучено 44 вогнеборців та 13 одиниць техніки.
Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим - будинок Полтавського дворянського зібрання - пам'ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році в стилі класицизму.
Нагадаємо, у Глухові сталася пожежа в одній з квартир у п’ятиповерховому житловому будинку, врятувати господарку житла не вдалося.