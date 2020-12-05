У Сумській області горів багатоквартирний будинок, є жертви

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Глухові сталася пожежа в одній з квартир у п’ятиповерховому житловому будинку, врятувати господарку житла не вдалося. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає УНН.

“4 грудня о 09:03, до Служби порятунку „101“, надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Курлука в м. Глухів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загоряння сталося в однокімнатній квартирі на першому поверсі. 

“Горіння відбувалося у кімнаті, де вогонь охопив домашні речі, стелю та стіни на значній площі. На кухні на підлозі було виявлено господарку, яка не подавала ознак життя. Жінку негайно винесли на вулицю і передали лікарям. За попередніми даними, під час слідування до медичного закладу в кареті „швидкої“ серце постраждалої зупинилося. О 09:34 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши його перекиданню на інші помешкання. А о 10:08 — пожежу ліквідували”, — повідомили в ДСНС.

Додається, що у квартирі проживала жінка — інвалід ІІ групи. За попередніми даними, цього дня вона зателефонувала сусідці, яка була старшою будинку, з благанням про допомогу. Оскільки у жінки були ключі від її помешкання, вона негайно прибігла і відчинила двері. Проте через задимлення та вогонь у квартиру потрапити вона вже не змогла і зателефонувала до рятувальників.

Припустима причина загоряння — необережне поводження з вогнем.

Як повідомляв УНН, у Києві сьогодні сталась пожежа у будинку на пр-ті Відрадному, 18-А, що у Солом’янському районі столиці. Внаслідок НП троє людей отримали травми. Один із травмованих — 32-річний чоловік, вистрибнув з вікна 5-поверху.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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