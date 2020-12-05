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Під час пожежі у столичному будинку чоловік вистрибнув з вікна 5-поверху

Під час пожежі у столичному будинку чоловік вистрибнув з вікна 5-поверху

Київ • УНН

 • 20209 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Києві сьогодні сталась пожежа у будинку на пр-ті Відрадному, 18-А, що у Солом'янському районі столиці. За інформацією рятувальників, у результаті пожежі троє людей отримали травми. Один із травмованих - 32-річний чоловік, вистрибнув з вікна 5-поверху, передає УНН.

"об 11:51 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на пр-ті Відрадному, 18-А, що у Солом'янському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, було встановлено, що загоряння сталося в одній із квартир на 1-поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. 62-річний чоловік, мешканець квартири, що палала, під час виникнення займання, перебував у квартирі, йому вдалося самостійно вийти на безпечну відстань. 

О 12:27 пожежу на площі 40 кв. м вдалося локалізувати, а о 12:30 – ліквідувати.

"Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 5 осіб за допомогою пожежної автодрабини, а також 25 людей було виведено на безпечну відстань по сходовій клітині. В наслідок пожежі 2 жінки 1940 та 1949 років народження з отруєнням продуктами горіння були оглянуті медиками на місці, від подальшої госпіталізації вони відмовилися. Крім того, чоловік 1988 року народження, попередньо, в стані наркотичного сп'яніння, ще до прибуття рятувальників, вистрибнув з вікна 5-поверху, якого з переломом нижньої кінцівки було госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок пожежі квартира згоріла повністю, в загальному коридорі закопчено стіни та стелю з 1 по 5 поверхи.

Нагадаємо, у Києві через пожежу в житловому будинку дівчина вистрибнула з балкону.

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