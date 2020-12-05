Во время пожара в столичном доме мужчина выпрыгнул из окна 5-этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Киеве сегодня произошел пожар в доме на пр-те Отрадном, 18-А, что в Соломенском районе столицы. По информации спасателей, в результате пожара три человека получили травмы. Один из травмированных - 32-летний мужчина,который выпрыгнул из окна 5-этажа, сообщает УНН.
"... в 11:51 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на пр-те Отрадном, 18-А, что в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, было установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 1-этаже 5-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением. 62-летний мужчина, житель квартиры, которая загорелась, при возникновении возгорания, находился в квартире, ему удалось самостоятельно выйти на безопасное расстояние.
В 12:27 пожар на площади 40 кв. м удалось локализовать, а в 12:30 - ликвидировать.
"Во время тушения пожара пожарные спасли 5 человек с помощью пожарной автолестницы, а также 25 человек были выведены на безопасное расстояние по лестничной клетке. В результате пожара 2 женщины 1940 и в 1949 годов рождения с отравлением продуктами горения были осмотрены медиками на месте, от дальнейшей госпитализации они отказались. Кроме того, мужчина 1988 года рождения, предварительно, в состоянии наркотического опьянения, еще до прибытия спасателей, выпрыгнул из окна 5-этажа, которого с переломом нижней конечности были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении .
В результате пожара квартира сгорела полностью, в общем коридоре закопчены стены и потолок с 1 по 5 этажи.
Напомним, в Киеве из-за пожара в жилом доме девушка выпрыгнула с балкона.