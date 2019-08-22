У Києві через пожежу в житловому будинку дівчина вистрибнула з балкону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві внаслідок пожежі в квартирі житлового будинку загинула жінка, ще 2 людини отримали травми. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в столиці.
Так, 22 серпня, о 6:06, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на бул. Вацлава Гавела, 43а, що в Солом’янському районі столиці.
По прибуттю вогнеборці встановили, що в 5-поверховому житловому будинку горить квартира на 3-му поверсі на площі 15 кв. м з подальшим розповсюдженням на балкон.
Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, намагаючись врятуватися із палаючої квартири, з вікна вистрибнув чоловік 1992 р.н., а з балкону вистрибнула жінка 1990 р.н. За попередніми даними у чоловіка перелом руки, а у жінки – отруєння чадним газом та опіки тіла 1-2 ступеню. Обох травмованих госпіталізовано до столичних лікарень швидкої медичної допомоги.
Під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіло жінки 1982 р.н., яке перебувало в одній із кімнат 3-х кімнатної квартири.
О 6:29 пожежа була локалізована, а о 6:32 ліквідована.
Внаслідок пожежі було пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля квартири.
Причина виникнення пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.
Нагадаємо, внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Дніпрі постраждала 6-річна дівчинка.