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Внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Дніпрі постраждала 6-річна дівчинка

Внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Дніпрі постраждала 6-річна дівчинка

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні вночі, о 02:13 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Леоніда Стромцова Центрального району міста Дніпро. Як потім з’ясувалось, у пожежі постраждала дівчинка 6 років. Про це повідомляє УНН із посиланнямна прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою були направлені чергові відділення 2 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

“Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла у квартирі, розташованій на 1 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Через сильне задимлення у під’їзді мешканцям квартир, розташованих на верхніх поверхах будинку, довелось покинути власні помешкання. За допомогою співробітників ДСНС, 15 чоловік вийшли на свіже повітря по сходовій клітині”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що пожежу локалізовано вже о 02:41, а ліквідовано лише о 03:21. Вогнем було пошкоджено домашнє майно у житловій кімнаті квартири на площі 5кв.м.

“Медичні працівники оглянули на місці події всіх, хто звернувся до них по допомогу — постраждалих не виявили. Проте, вже повернувшись додому, мешканці однієї з квартир помітили, що їх дитині стало погано — дівчинка отримала отруєння продуктами горіння. Співробітниками швидкої медичної допомоги постраждалу дитину, 2013 року народження, госпіталізовано до пульмонологічного відділення Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні”, — додали у повідомленні.

Зазначається, що до гасіння займання залучено 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС області.

Нагадаємо, судмедексперти опізнали декількох загиблих під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”.

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