Внаслідок пожежі у багатоповерхівці в Дніпрі постраждала 6-річна дівчинка

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні вночі, о 02:13 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Леоніда Стромцова Центрального району міста Дніпро. Як потім з’ясувалось, у пожежі постраждала дівчинка 6 років. Про це повідомляє УНН із посиланнямна прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.