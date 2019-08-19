В результате пожара в многоэтажке в Днепре пострадала 6-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня ночью, в 2:13 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки по улице Леонида Стромцова Центрального района города Днепр. Как потом выяснилось, в пожаре пострадала девочка 6 лет. Об этом сообщает УНН со посиланнямна пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По указанному адресу были направлены дежурные отделения 2 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в квартире, расположенной на 1 этаже 5-этажного жилого дома. Из-за сильного задымления в подъезде жильцам квартир, расположенных на верхних этажах здания, пришлось покинуть собственные дома. С помощью сотрудников ГСЧС, 15 человек вышли на свежий воздух по лестничной клетке”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар локализован уже в 2:41, а ликвидирован только в 3:21. Огнем было повреждено домашнее имущество в жилой комнате квартиры на площади 5 кв.м.
“Медицинские работники осмотрели на месте происшествия всех, кто обратился к ним за помощью — пострадавших не обнаружили. Однако, уже вернувшись домой, жители одной из квартир заметили, что их ребенку стало плохо — девочка получила отравление продуктами горения. Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшего ребенка 2013 года, госпитализирован в пульмонологического отделения Днепровской областной детской клинической больницы”, — добавили в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС области.
Напомним, судмедэксперты опознали нескольких погибших при пожаре в одесской гостинице “Токио Стар”.