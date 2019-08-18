Пожежа в одеському готелі: судмедексперти опізнали декількох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Судмедексперти опізнали декількох загиблих під час пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку завідувача відділу Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи Бориса Яворського.
“Розтини дев’яти тіл, виявлених після пожежі в готелі „Токіо Стар“, завершені. Всі необхідні зразки вилучені і далі будуть досліджуватися в лабораторіях”, — вказано у повідомленні.
“Щиро вдячний колегам — лікарям, медреєстраторам і медичним сестрам відділу експертизи трупів і відділення молекулярно-генетичних експертиз — за готовність прийти на допомогу, попри вихідний день і неробочий час, а також за оперативну і якісно виконану роботу”, — додав він.
Варто нагадати, що правоохоронці затримали Вадима Чорного, який є власником готеля “Токіо Стар”, в якому внаслідок пожежі в ніч на 17 серпня загинули дев’ять осіб.