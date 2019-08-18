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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63615 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122477 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132937 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123353 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126551 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали нескольких погибших

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Судмедэксперты опознали нескольких погибших при пожаре в одесской гостинице “Токио Стар”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу заведующего отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Бориса Яворского.

“Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице „Токио Стар“, завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях”, — указано в сообщении.

“Искренне благодарен коллегам — врачам, медрегистраторам и медицинским сёстрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз — за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу”, — добавил он.

Стоит напомнить, что правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля “Токио Стар”, в котором в результате пожара в ночь на 17 августа погибли девять человек.

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