Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали нескольких погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Судмедэксперты опознали нескольких погибших при пожаре в одесской гостинице “Токио Стар”, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу заведующего отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Бориса Яворского.
“Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице „Токио Стар“, завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях”, — указано в сообщении.
“Искренне благодарен коллегам — врачам, медрегистраторам и медицинским сёстрам отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз — за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу”, — добавил он.
Стоит напомнить, что правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля “Токио Стар”, в котором в результате пожара в ночь на 17 августа погибли девять человек.