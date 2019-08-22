В Киеве из-за пожара в жилом доме девушка прыгнула с балкона
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве в результате пожара в квартире жилого дома погибла женщина, еще 2 человека получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ДСНС Украины в столице.
Так, 22 августа, в 6:06, к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на бул. Вацлава Гавела, 43а, что в Соломенском районе столицы.
По прибытию пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме горит квартира на 3-м этаже на площади 15 кв. м с последующим распространением на балкон.
Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, пытаясь спастись из горящей квартиры, из окна выпрыгнул мужчина 1992 г.р., а с балкона выпрыгнула женщина 1990 г.р. По предварительным данным у мужчины перелом руки, а у женщины - отравление угарным газом и ожоги тела 1-2 степени. Оба травмированных госпитализированы в столичные больницы скорой медицинской помощи.
Во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1982 г.р., которое находилось в одной из комнат 3-х комнатной квартиры.
В 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 ликвидирован.
В результате пожара были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.
Причина возникновения пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.
Напомним, в результате пожара в многоэтажке в Днепре пострадала 6-летняя девочка.