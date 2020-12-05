В Сумской области горел многоквартирный дом, есть жертвы

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Глухове произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме, спасти хозяйку жилья не удалось. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Сумской области, передает УНН.

“4 декабря в 09:03, в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома на ул. Курлука в г. Глухов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на первом этаже.

“Горение происходило в комнате, где огонь охватил домашние вещи, потолок и стены на значительной площади. На кухне на полу была обнаружена хозяйка, которая не подавала признаков жизни. Женщину немедленно вынесли на улицу и передали врачам. По предварительным данным, во время следования в медицинское учреждение в карете „скорой“ сердце пострадавшей остановилось. В 9:34 пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив его переброску на другие помещения. А в 10:08 — пожар был ликвидирован”, — сообщили в ГСЧС.

Добавляется, что в квартире проживала женщина — инвалид II группы. По предварительным данным, в этот день она позвонила соседке, которая была старшей дома, с мольбой о помощи. Поскольку у женщины были ключи от ее квартиры, она немедленно прибежала и открыла дверь. Однако из-за задымления и огня в квартиру попасть она уже не смогла и позвонила спасателям.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщал УНН, в Киеве сегодня произошел пожар в доме на пр-те Отрадном, 18-А, что в Соломенском районе столицы. В результате ЧП три человека получили травмы. Один из травмированных — 32-летний мужчина выпрыгнул из окна 5-этажа.

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