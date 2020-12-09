В Полтаве загорелось историческое здание дворянского собрания
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Полтаве возник сильный пожар в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра, где когда-то был кинотеатр, а еще раньше - дом Полтавского дворянского собрания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"9 декабря в 4:30 в городе Полтава по улице Соборности, 31 в двухэтажном здании торгово-развлекательного центра (бывший кинотеатр) возник пожар. Общая площадь пожара около 600 кв. м", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предварительно жертв и пострадавших нет, продолжается ликвидация пожара.
Также сообщается, что к тушению привлечены 44 пожарных и 13 единиц техники.
Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31 в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим - дом Полтавского дворянского собрания - памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.
Напомним, в Глухове произошел пожар в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме, спасти хозяйку жилья не удалось.