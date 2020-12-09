Пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Пожар в некогда доме дворянского собрания, где теперь - торгово-развлекательный центр, в Полтаве локализовали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Спасатели уточнили, что пожар возник на летней площадке кафе на улице Соборности.
"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит кровля кафе, также огонь по смежным помещениям распространился на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского. В 9:16 пожар локализован на площади 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
К тушению привлечены 56 пожарных и 14 единиц техники.
Речь идет о пожаре, который возник в Полтаве под утро 9 декабря.
Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31, в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим - дом Полтавского дворянского собрания - памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.