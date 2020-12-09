На пожаре в историческом здании дворянского собрания в Полтаве нашли тело человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Во время тушения пожара в помещении некогда дома дворянского собрания, а позже - кинотеатра, на улице Соборности, 31, в Полтаве было обнаружено тело человека. Открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
"Во время тушения пожара в помещении обнаружено тело человека. Полиция устанавливает личность и обстоятельства гибели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее материальный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Полтавы и патрульные полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют объезд места пожара.
Напомним, пожар в историческом здании дворянского собрания в Полтаве, который разгорелся под утро 9 декабря, локализовали. На данный момент продолжается ликвидация пожара.
Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31, в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим - дом Полтавского дворянского собрания - памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.