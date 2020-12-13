Встановлено особу загиблого в пожежі в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві

“Працівники Полтавського відділу поліції встановили особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після ліквідації пожежі в історичній будівлі по вулиці Соборності, 31. Ним виявився місцевий хлопець, 1993 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі слідчі з’ясовують, яким чином полтавець потрапив до будівлі, а також причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, під час гасіння пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом — кінотеатру, на вулиці Соборності, 31, у Полтаві було виявлено тіло людини.

Як повідомлялося, під ранок 9 грудня в історичному будинку дворянського зібрання в Полтаві сталася пожежа.

Додамо, за даними з відкритих джерел, у будівлі по вулиці Соборності, 31, у Полтаві раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а перед цим — будинок Полтавського дворянського зібрання — пам’ятка історії та архітектури. Будівлю споруджено у 1810 році у стилі класицизму.