Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полиция идентифицировала личность погибшего, тело которого нашли после пожара в помещении когда дома дворянского собрания, а впоследствии — кинотеатр, на улице Соборности, 31 в Полтаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.
“Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас следователи выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.
Напомним, во время тушения пожара в помещении когда дома дворянского собрания, а впоследствии — кинотеатр, на улице Соборности, 31 в Полтаве было обнаружено тело человека.
Как сообщалось, в утро 9 декабря в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве произошел пожар.
Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31 в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим — дом Полтавского дворянского собрания — памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.