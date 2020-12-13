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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 76576 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100260 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116489 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151528 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199504 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195274 просмотра

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Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве

Установлена личность погибшего при пожаре в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве

Киев  •  УНН

 • 13019 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Полиция идентифицировала личность погибшего, тело которого нашли после пожара в помещении когда дома дворянского собрания, а впоследствии — кинотеатр, на улице Соборности, 31 в Полтаве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавской области.

“Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31. Им оказался местный парень, 1993 года рождения”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас следователи выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, во время тушения пожара в помещении когда дома дворянского собрания, а впоследствии — кинотеатр, на улице Соборности, 31 в Полтаве было обнаружено тело человека.

Как сообщалось, в утро 9 декабря в историческом здании Дворянского собрания в Полтаве произошел пожар.

Добавим, по данным из открытых источников, в здании по улице Соборности, 31 в Полтаве раньше располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а перед этим — дом Полтавского дворянского собрания — памятник истории и архитектуры. Здание построено в 1810 году в стиле классицизма.

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