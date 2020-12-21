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Пожежа в історичному будинку дворянського зібрання у Полтаві: можлива перекваліфікація справи

Київ • УНН

 • 23146 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У справі щодо пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом - кінотеатру, у Полтаві, де було виявлено тіло людини, після проведення слідчих дій можуть змінити кваліфікацію злочину. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Полтавській області.

Пожежа в історичному будинку дворянського зібрання у Полтаві: можлива перекваліфікація справи

"Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.270 ККУ й у рамках цього провадження тривають слідчі дії й після завершення слідчих дій буде прийматися рішення щодо можливої перекваліфікації, або прийняття інших процесуальних рішень. Наразі йде розслідування в рамках відкритого кримінального провадження", - розповіли у пресслужбі.

На запитання, на яку статтю може бути перекваліфікація, у пресслужбі відповіли: "На ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки – ред.)… Після завершення слідчих дій, коли будуть вивчені всі обставини, зібрана вся доказова база, буде прийняте остаточне рішення щодо кваліфікації, або перекваліфікації даного кримінального правопорушення".

Нагадаємо, під час гасіння пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом - кінотеатру, на вулиці Соборності, 31, у Полтаві було виявлено тіло людини.

Також було відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Окрім того, поліція ідентифікувала особу загиблого, тіло якого знайшли після пожежі у приміщенні колись будинку дворянського зібрання, а згодом — кінотеатру у Полтаві.

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