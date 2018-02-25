Пожар в Киеве: в многоэтажке заживо сгорел мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вчера в Киеве в 9-этажном жилом доме на ул. Героев Днепра, 49, в одной из квартир возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как говорится в сообщении, на место происшествия прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части.
“По приезду на место происшествия спасатели установили, что в одной из квартир на 8-м этаже возник пожар. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 00:16 бойцы локализовали пожар, а в 00:26 – ликвидировали”, – сообщили в спасательном ведомстве.
Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужчины.
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На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава.
Причина пожара и обстоятельства трагедии будут установлены правоохранительными органами.
Напомним, на улице Новосельского в Одессе в жилом двухэтажном доме произошел пожар, в котором погибли два человека.