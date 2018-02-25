Пожежа у Києві: в багатоповерхівці заживо згорів чоловік

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вчора у 9-поверховому житловому будинку на вул. Героїв Дніпра, 49, в одній із квартир виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

Як йдеться у повідомленні, на місце події негайно прибули рятувальники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

“По приїзду на місце події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 8-му поверсі виникла пожежа. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 00:16 бійці локалізували пожежу, а о 00:26 – ліквідували”, – повідомили у відомстві.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловіка.

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На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Причина пожежі та обставини трагедії будуть встановлені правоохоронними органами.

Нагадаємо, на вулиці Новосельського в Одесі у житловому двоповерховому будинку сталася пожежа, в якій загинули двоє людей.

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