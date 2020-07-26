Пожар в кафедральном соборе Нанта: подозреваемый признался в поджоге
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Суд взял под стражу 39-летнего подозреваемого в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла во французском городе Нант. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
"Подозреваемый признался в поджоге собора во французском Нанте, его взяли под стражу, пишут местные СМИ. В случае осуждения ему грозит 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тыс. евро", - говорится в сообщении.
Как сообщается, 39-летний мужчина является активистом этого церковного прихода, он должен был запереть дверь собора вечером накануне пожара, который вспыхнул утром субботы, 18 июля. Подозреваемый является беженцем из Руанды.
Ранее сообщалось, что французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
Напомним, пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул 18 июля утром. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Однако, им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только через 3 часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.