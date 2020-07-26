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Пожежа у кафедральному соборі Нанта: підозрюваний зізнався у підпалі

Пожежа у кафедральному соборі Нанта: підозрюваний зізнався у підпалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Суд взяв під варту 39-річного підозрюваного у підпалі кафедрального собору Святих Петра і Павла у французькому місті Нант. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

“Підозрюваний зізнався у підпалі собору у французькому Нанті, його взяли під варту, пишуть місцеві ЗМІ. У разі засудження йому загрожує 10 років в’язниці та штраф у 150 тисяч євро”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, 39-річний чоловік є активістом цієї церковної парафії, він мав замкнути двері собору ввечері напередодні пожежі, яка спалахнула вранці суботи, 18 липня. Підозрюваний є біженцем з Руанди.

Раніше повідомлялося, що французькі правоохоронні органи відпустили з-під варти 39-річного вихідця з Руанди, затриманого в рамках розслідування причин пожежі в соборі Святих Петра і Павла в місті Нант на заході країни.

Нагадаємо, пожежа в кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Нанті спалахнула 18 липня вранці. Більш як 100 пожежників кілька годин боролися за пам’ятник готичної архітектури. Проте, їм не вдалося врятувати вітражі часів Людовика XII і унікальний орган епохи бароко. Взяти під контроль поширення вогню вдалося тільки через три години після загоряння. За даними поліції, в результаті події ніхто не постраждав.

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