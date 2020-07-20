Пожежа у кафедральному соборі Нанта: поліція відпустила затриманого у справі про ймовірний підпал

У прокуратурі підтвердили, що чоловік на добровільних засадах допомагав єпархії, і підкреслили, що затриманий відповів на запитання слідчих, після чого було прийнято рішення відпустити його з-під варти. Ніяких звинувачень проти нього за підсумками допиту висунуто не було.

Прибулі в суботу на місце пожежі слідчі звернули увагу на наявність відразу трьох осередків займання і в якості основної версії назвали умисний підпал. При цьому слідів зламу дверей собору виявлено не було.

Пожежа в кафедральному соборі Святих Петра і Павла в Нанті спалахнула в суботу вранці. Більш як 100 пожежників кілька годин боролися за пам’ятник готичної архітектури. Проте, їм не вдалося врятувати вітражі часів Людовика XII і унікальний орган епохи бароко. Взяти під контроль поширення вогню вдалося тільки через три години після загоряння. За даними поліції, в результаті події ніхто не постраждав.

Собор Святих Петра і Павла в Нанті був закладений в 1434 році і будувався 457 років — до 1891 року. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Нинішня пожежа — не перша за час існування храму. У 1972 році полум’я знищило його дах. На ліквідацію наслідків загорання та реставрацію будівлі пішло 13 років. Собор зміг знову відкритися для прихожан тільки у 1985 році.