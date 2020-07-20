Пожар в кафедральном соборе Нанта: полиция отпустила задержанного в деле о возможном поджоге

В прокуратуре подтвердили, что мужчина на добровольных началах помогал епархии, и подчеркнули, что задержанный ответил на вопросы следователей, после чего было принято решение отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений против него по итогам допроса выдвинуто не было.

Прибывшие в субботу на место пожара следователи обратили внимание на наличие сразу трех очагов возгорания и в качестве основной версии назвали умышленный поджог. При этом следов взлома дверей собора обнаружено не было.

Пожар в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул в субботу утром. Более 100 пожарных несколько часов боролись за памятник готической архитектуры. Тем не менее, им не удалось спасти витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Взять под контроль распространение огня удалось только спустя три часа после возгорания. По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет — до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции. Нынешний пожар — не первый за время существования храма. В 1972 году пламя уничтожило его крышу. На ликвидацию последствий возгорания и реставрацию здания ушло 13 лет. Собор смог вновь открыться для прихожан только в 1985 году.