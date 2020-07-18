Пожежу у кафедральному соборі Нанта - погасили

Представник служби Жером Ланглуа зазначив, що “пожежні залишатимуться на місці якусь частину ночі”. Як вказує влада міста, причини виникнення вогню з’ясовуються.

Сигнал про спалах у соборі поступив до поліцію о 07:30 за місцевим часом (08:30 за київським часом). Прибулим на місце пожежникам вдалося локалізувати вогонь за три години. Основні пошкодження отримали старовинний орган і вітражі XV століття. Слідство схиляється до того, що мова йде про навмисний підпал.

Собор Святих Петра і Павла в Нанті був закладений в 1434 році і будувався 457 років — до 1891 року. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Нинішня пожежа не перша за час існування храму. У 1972 році полум’я знищило його дах. На реставрацію будівлі пішло 13 років. Собор зміг знову відкритися для прихожан тільки у 1985 році.