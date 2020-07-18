Пожежу у кафедральному соборі Нанта - погасили
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Пожежникам французького міста Нант вдалося загасити вогонь, що спалахнув в суботу в соборі Святих Петра і Павла. Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на пожежну службу департаменту Атлантична Луара, передає УНН.
Представник служби Жером Ланглуа зазначив, що “пожежні залишатимуться на місці якусь частину ночі”. Як вказує влада міста, причини виникнення вогню з’ясовуються.
Сигнал про спалах у соборі поступив до поліцію о 07:30 за місцевим часом (08:30 за київським часом). Прибулим на місце пожежникам вдалося локалізувати вогонь за три години. Основні пошкодження отримали старовинний орган і вітражі XV століття. Слідство схиляється до того, що мова йде про навмисний підпал.
Собор Святих Петра і Павла в Нанті був закладений в 1434 році і будувався 457 років — до 1891 року. Це одна з найбільших готичних церков Франції. Нинішня пожежа не перша за час існування храму. У 1972 році полум’я знищило його дах. На реставрацію будівлі пішло 13 років. Собор зміг знову відкритися для прихожан тільки у 1985 році.