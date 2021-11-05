Пожар на территории Киево-Печерской лавры: всего пострадавших 4, трое из них - в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В результате пожара, который произошел накануне на территории Киево-Печерской лавры, пострадали четыре человека, трое из которых госпитализированы в больницу. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Цитата:
“В результате пожара пострадали 4 человека (3 человека госпитализированы в больницу, 1 человек от госпитализации отказался)", - говорится в сообщении.
Детали
Речь идет о пожаре, произошедшем 4 ноября в 13:45 на втором этаже корпуса № 68 на территории Киево-Печерской лавры в Киеве. Огонь распространился на кровлю. В 14:45 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 90 кв. м. Огнем повреждена кровля и внутренняя отделка помещения.
Дополнение
Во время пожара на территории Киево-Печерской лавры священнослужитель отобрал телефон у журналиста, который снимал пожар. Полиция открыла производство.
Предварительно правоохранители установили, что священнослужители мешали работать журналисту и пытались оттеснить его с места проведения видеосъемки, а также отобрать телефон.
Священнику угрожает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.