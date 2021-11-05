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Пожежа на території Києво-Печерської лаври: загалом постраждалих 4, троє з них - у лікарні

Київ • УНН

 • 16668 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Внаслідок пожежі, яка сталася напередодні на території Києво-Печерської лаври, постраждало четверо осіб, троє з яких госпіталізовано до лікарні. Про інформує ДСНС України, пише УНН.

Пожежа на території Києво-Печерської лаври: загалом постраждалих 4, троє з них - у лікарні

Цитата:

“Внаслідок пожежі постраждало 4 особи (3 особи госпіталізовано до лікарні, 1 особа від госпіталізації відмовилась)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Йдеться про пожежу, яка сталася 4 листопада о 13:45 на другому поверсі корпусу № 68 на території Києво-Печерської лаври у Києві. Вогонь поширився на покрівлю. О 14:45 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано на площі 90 кв. м. Вогнем пошкоджено покрівлю та внутрішнє оздоблення приміщення.

Доповнення

Під час пожежі на території Києво-Печерської Лаври священнослужитель відідбрав телефон у журналіста, який знімав пожежу. Поліція відкрила провадження.

Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

Священику загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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