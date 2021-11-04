Пожежу на території Києво-Печерської лаври ліквідовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври. Про це УНН повідомляє з посиланням на управління ДСНС у місті Києві.
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“О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 — ліквідували”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що до гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.
В ДСНС додали, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Що було раніше
У майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.
Нагадаємо, на столичному Гідропарку горіла дерев’яна плаваюча лазня. Обійшлося без постраждалих.