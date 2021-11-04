Пожежу на території Києво-Печерської лаври ліквідовано

Цитата

“О 14:37 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м та о 14:45 — ліквідували”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

В ДСНС додали, що причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Що було раніше

У майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.



Нагадаємо, на столичному Гідропарку горіла дерев’яна плаваюча лазня. Обійшлося без постраждалих.