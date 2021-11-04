Пожежа сталася на території Києво-Печерської лаври

Цитата:

"О 13:45 у Печерському районі по вулиці Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що розвідка триває. До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

Доповнення

На столичному Гідропарку горіла дерев’яна плаваюча лазня. Обійшлося без постраждалих.