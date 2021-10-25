Горіла дерев’яна плаваюча лазня: пожежу у столичному Гідропарку локалізували

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“Повідомлення про пожежу надійшло о 15 годині 53 хвилини. Виникла вона на Долобецькому острові. На місце події було направлено дві одиниці техніки і як виявилося горить дерев’яна плаваюча лазня”, — повідомили рятувальники.

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Зокрема, о 16:25 пожежу було локалізовано. Обійшлося без постраждалих. На місці працювали 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. Причини пожежі буде з’ясовувати поліція.

Нагадаємо

У результаті пожежі в квартирі, яка трапилася у Дарницькому районі Києва в мікрорайоні Бортничі, загинула людина.