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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Горіла дерев’яна плаваюча лазня: пожежу у столичному Гідропарку локалізували

Київ • УНН

 • 29479 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На столичному Гідропарку горіла дерев’яна плаваюча лазня. Вогонь локалізували, причини буде з’ясовувати поліція. Про це УНН повідомили у ДСНС

Горіла дерев’яна плаваюча лазня: пожежу у столичному Гідропарку локалізували

Цитата

“Повідомлення про пожежу надійшло о 15 годині 53 хвилини. Виникла вона на Долобецькому острові. На місце події було направлено дві одиниці техніки і як виявилося горить дерев’яна плаваюча лазня”, — повідомили рятувальники.

Деталі

Зокрема, о 16:25 пожежу було локалізовано. Обійшлося без постраждалих. На місці працювали 2 одиниці техніки та 10 рятувальників. Причини пожежі буде з’ясовувати поліція.

Нагадаємо

У результаті пожежі в квартирі, яка трапилася у Дарницькому районі Києва в мікрорайоні Бортничі, загинула людина.

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