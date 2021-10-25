Горела деревянная плавающая баня: пожар в столичном Гидропарке локализовали

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“Сообщение о пожаре поступило в 15 часов 53 минуты. Возник он на Долобецком острове. На место происшествия были направлены две единицы техники и как оказалось горит деревянная плавающая баня”, — сообщили спасатели.

Детали

В частности, в 16:25 пожар был локализован. Обошлось без пострадавших. На месте работали 2 единицы техники и 10 спасателей. Причины пожара будет выяснять полиция.

Напомним

В результате пожара в квартире, который случился в Дарницком районе Киева в микрорайоне Бортничи, погиб человек.