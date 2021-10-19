Під час пожежі у столичних Бортничах загинула людина: пожежу ліквідували

Цитата

“Під час гасіння пожежі, у загальному коридорі на 3 поверсі було знайдено тіло чоловіка, без свідомості. Його було винесено на свіже повітря та передано бригаді швидкої допомоги, проте врятувати його не вдалося. За допомогою автодрабини, з 5-го поверху було евакуйовано двох дітей. Також з будинку було евакуйовано 7 чоловік, серед яких була матір з маленькою дитиною”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу на вул. Харченка, 21, у Дарницькому районі столиці поступило о 15:08. Встановлено, що пожежа виникла в одній із квартир на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Палала двокімнатна квартира з розповсюдженням полум’я на загальний коридор.

Пожежу було локалізовано на площі 60 кв.м о 16:01 та ліквідовано о 16:25.

Як виявилося згодом, зі слів дружини загиблого, чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на 5-му поверсі. Проте дістатися до помешкання він так і не зміг. Причина виникнення пожежі встановлюватиметься правоохоронцями.

Контекст

Сьогодні ввечері стало відомо, що у Дарницькому районі Києва в мікрорайоні Бортничі в житловому будинку загорілася квартира. Попередньо повідомлялося про одного постраждалого.