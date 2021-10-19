Во время пожара в столичных Бортничах погиб человек: пожар ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В результате пожара в квартире, которая случилась сегодня в Дарницком районе Киева в микрорайоне Бортничи, погиб человек. Огонь удалось ликвидировать. Из дома эвакуировали 7 человек, среди которых 2 детей. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, передает УНН.
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"Во время тушения пожара, в общем коридоре на 3 этаже было найдено тело мужчины, без сознания. Он был вынесен на свежий воздух и передан бригаде скорой помощи, однако спасти его не удалось. С помощью автолестницы, с 5-го этажа было эвакуировано двоих детей. Также из дома были эвакуированы 7 человек, среди которых была мать с маленьким ребенком", - говорится в сообщении.
Детали
По информации спасателей, сообщение о пожаре на ул. Харченко, 21 в Дарницком районе столицы поступило в 15:08. Установлено, что пожар возник в одной из квартир на 3 этаже 5-этажного жилого дома. Пылала двухкомнатная квартира с распространением пламени на общий коридор.
Пожар был локализован на площади 60 кв.м в 16:01 и ликвидирован в 16:25.
Как оказалось впоследствии, по словам жены погибшего, мужчина узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на 5-м этаже. Однако добраться до дома он так и не смог. Причина возникновения пожара будет устанавливаться правоохранителями.
Контекст
Сегодня вечером стало известно, что в Дарницком районе Киева в микрорайоне Бортничи в жилом доме загорелась квартира. Предварительно сообщалось об одном пострадавшем.