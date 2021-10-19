У Києві в районі Бортничів горить квартира: є постраждалий

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"Пожежа сталася по вулиці Харченка, 21. На 3 поверсі житлового будинку загорілася квартира. Поки є інформація тільки про одного постраждалого, його госпіталізували", - повідомив Макушенко.

Деталі

Інформація про причини та обставини пожежі відсутня. У ДСНС повідомили, що діагноз потерпілого уточнюється. На місці спалаху працюють відповідні служби.

Матеріал підготовлено спільно з програмою "Надзвичайне.Live з Олексієм Павловським".

Нагадаємо

14 жовтня на території інституту урології в Шевченківському районі Києва сталася пожежа. Постраждалих в результаті пожежі не було, проте 15 осіб були евакуйовані з метою безпеки.