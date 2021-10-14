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На территории столичного института урологии произошел пожар, эвакуировали 15 человек

Киев  •  УНН

 • 21712 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В четверг на территории института урологии в Шевченковском районе Киева произошел пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.

Цитата

“Сообщение поступило в 13:13 о пожаре на территории института урологии, на улице Винниченко, 9А, Шевченковский район столицы. Сразу наши спасатели приступили к тушению двухэтажного недействующей здания, именно там произошло возгорание на крыше на площади 500 кв. м. были эвакуированы, то есть выведено на безопасное расстояние 15 человек, находившихся в здании. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет”, — сообщил Макушенко.

Детали

По его словам, на месте работает 8 единиц техники и 33 человека личного состава.

В 14:14 возгорание удалось локализовать, сейчас идет ликвидация.

Добавим

Ранее на этой неделе пожар вспыхнул в пятиэтажке в центре столицы.

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