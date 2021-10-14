На території столичного інституту урології сталась пожежа, евакуювали 15 осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У четвер на території інституту урології у Шевченківському районі Києва сталась пожежа. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України у місті Києві Олександр Макушенко.

Цитата

“Повідомлення надійшло о 13:13 щодо пожежі на території інституту урології, на вулиці Винниченка, 9А, Шевченківський район столиці. Відразу наші рятувальники приступили до гасіння двоповерхової недіючої будівлі, саме там сталось загоряння на даху на площі 500 кв. м. було евакуйовано, тобто виведено на безпечну відстань 15 осіб, які знаходились в будівлі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає”, — повідомив Макушенко.

Деталі

З його слів, на місці працює 8 одиниць техніки та 33 чоловіки особового складу.

О 14:14 займання вдалось локалізувати, наразі триває ліквідація.

Додамо

Раніше цього тижня пожежа спалахнула у п’ятиповерхівці у центрі столиці.

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