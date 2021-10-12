Пожежа у будинку в центрі Києва: згоріло 200 кв. м, жертв немає
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Пожежу у п'ятиповерхівці у центрі столиці ліквідували, жертв і постраждалих немає. Про це повідомили у ГУ ДСНС у Києві, пише УНН.
Що сталося
Пожежа сталася 12 жовтня близько 7:36 у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Костельній, 2-В, що у Шевченківському районі столиці.
Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв. м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.
Цитата:
"О 08:14 пожежу локалізовано, а о 8:38 - ліквідовано на площі 200 кв. м... Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.
Причина виникнення пожежі встановлюється.