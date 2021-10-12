Пожежа у будинку в центрі Києва: згоріло 200 кв. м, жертв немає

Що сталося

Пожежа сталася 12 жовтня близько 7:36 у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Костельній, 2-В, що у Шевченківському районі столиці.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить дах, площа пожежі становила 150 кв. м. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Цитата:

"О 08:14 пожежу локалізовано, а о 8:38 - ліквідовано на площі 200 кв. м... Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Причина виникнення пожежі встановлюється.