У центрі Києва сталася пожежа у житловому будинку: мешканців багатоповерхівки евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. На перехресті вулиці Михайлівської та Костьольної у центрі Києва сьогодні зранку сталася пожежа на даху п'ятиповерхового будинку. Це журналісту УНН підтвердив пресофіцер ГУ ДСНС України у місті Києві Олександр Макушенко.
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“На даху п’ятиповерхового будинку, розташованому на перехресті вулиці Михайлівської та Костьольної, о 7:36 ранку розпочалася пожежа. На місце відразу ж відправили рятувальників. О 8:14 пожежу локалізовано. Наразі рятувальники ДСНС займаються ліквідацією загоряння”, - повідомив Макушенко.
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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканців будинку евакуювали. Наразі встановлюються причини пожежі.
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