У центрі Києва сталася пожежа у житловому будинку: мешканців багатоповерхівки евакуювали

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“На даху п’ятиповерхового будинку, розташованому на перехресті вулиці Михайлівської та Костьольної, о 7:36 ранку розпочалася пожежа. На місце відразу ж відправили рятувальників. О 8:14 пожежу локалізовано. Наразі рятувальники ДСНС займаються ліквідацією загоряння”, - повідомив Макушенко.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканців будинку евакуювали. Наразі встановлюються причини пожежі.

Нагадаємо

У гімназії в Дарницькому районі Києва під час уроків сталася пожежа, внаслідок якої евакуювали 1500 дітей.



