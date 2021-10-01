У столичній гімназії сталася пожежа: понад тисячу дітей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У гімназії в Дарницькому районі Києва під час уроків сталася пожежа, внаслідок якої евакуювали 1500 дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Києві.
Деталі
За наданою інформацією, сьогодні о 10:05 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із столичних гімназій на вулиці Княжий затон, 12-А, що у Дарницькому районі столиці.
Встановлено, що у 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв. м. До прибуття рятувальників адміністрацією була проведена евакуація персоналу та учнів. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.
О 10:31 пожежу було локалізовано на площі 25 кв. м, а о 10:35 - ліквідовано.
Загиблих та травмованих немає.
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Доповнення
За даними звіту ДСНС, у 2020 році, порівняно з 2019 роком, загальна кількість пожеж в Україні зросла на 5,6%. Так, у 2020 році сталося 101 279 пожеж.