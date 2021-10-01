В столичной гимназии произошел пожар: более тысячи детей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В гимназии в Дарницком районе Киева во время уроков произошел пожар, в результате которого эвакуировали 1500 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в Киеве.
Детали
По имеющейся информации, сегодня в 10:05 к спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на улице Княжий затон, 12-А, что в Дарницком районе столицы.
Установлено, что в 4-этажном гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м. До прибытия спасателей администрацией была проведена эвакуация персонала и учащихся. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35 - ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве горела многоэтажка: погибла женщина
Дополнение
По данным отчета ГСЧС, в 2020 году по сравнению с 2019 годом, общее количество пожаров в Украине выросло на 5,6%. Так, в 2020 году произошло 101 279 пожаров.