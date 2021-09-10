У Києві горіла багатоповерхівка: загинула жінка

Деталі

У Шевченківському районі столиці на вулиці Щусєва 10 вересня, приблизно о 01:34, сталася пожежа на восьмому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогонь також поширився на чотири балкони трьох квартир на дев’ятому поверсі.

О 03:25 пожежу вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 — ліквідувати. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань вивели 50 осіб, евакуювали — 6. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на восьмому поверсі виявили тіло загиблої жінки 1958 року народження.

Унаслідок пожежі квартира на восьмому поверсі вигоріла повністю. Також пошкоджено чотири балкони на дев’ятому поверсі.

На місці події працювали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 пожежників.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

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