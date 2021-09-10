В Киеве горела многоэтажка: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В результате пожара в жилом доме столицы погибла 63-летняя женщина. На безопасное расстояние с многоэтажки вывели 50 человек. Об этом сообщила ГСЧС, информирует УНН.
Детали
В Шевченковском районе столицы на улице Щусева 10 сентября, примерно в 1:34, произошел пожар на восьмом этаже 9-этажного жилого дома. Огонь также распространился на четыре балкона трех квартир на девятом этаже.
В 03:25 пожар удалось локализовать на ориентировочной площади 90 кв.м, а в 4:13 — ликвидировать. Во время тушения пожара на безопасное расстояние вывели 50 человек, эвакуировали — 6. Во время разгребания остатков мебели в квартире на восьмом этаже обнаружили тело погибшей женщины 1958 года рождения.
В результате пожара квартира на восьмом этаже выгорела полностью. Также повреждены четыре балкона на девятом этаже.
На месте происшествия работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 пожарных.
Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.
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