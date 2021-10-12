В центре Киева произошел пожар в жилом доме: жителей многоэтажки эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. На перекрестке улицы Михайловской и Костельной в центре Киева сегодня утром произошел пожар на крыше пятиэтажного дома. Это журналисту УНН подтвердил пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.
Цитата:
"На крыше пятиэтажного дома, расположенном на перекрестке улицы Михайловской и Костельной, в 7:36 утра начался пожар. На место сразу же отправили спасателей. В 8:14 пожар локализован. Сейчас спасатели ГСЧС занимаются ликвидацией возгорания", - сообщил Макушенко.
Детали
По предварительной информации, пострадавших нет. Жителей дома эвакуировали. Устанавливаются причины пожара.
Напомним
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