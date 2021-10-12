Пожар в доме в центре Киева: сгорело 200 кв. м, жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Пожар в пятиэтажке в центре столицы ликвидировали, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ ДСНС в Киеве, пишет УНН.
Что произошло
Пожар произошел 12 октября, около 7:36, в 5-этажном жилом доме на улице Костельной, 2-В, в Шевченковском районе столицы.
Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составила 150 кв. м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
Цитата:
"В 8:14 пожар локализован, а в 8:38 - ликвидирован на площади 200 кв. м... Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
Причина возникновения пожара устанавливается.