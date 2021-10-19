В Киеве в районе Бортничей горит квартира: есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Дарницком районе Киева в микрорайоне Бортничи в жилом доме загорелась квартира. Предварительно сообщается об одном пострадавшем, сообщил журналисту УНН пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Александр Макушенко.
Цитата
“Пожар произошел по улице Харченко, 21. На 3 этаже жилого дома загорелась квартира. Пока есть информация только об одном пострадавшем, его госпитализировали”, - сообщил Макушенко.
Детали
Информация о причине о обстоятельствах пожара отсутствует. В ГСЧС сообщили, что диагноз пострадавшего уточняется. На месте возгорания работают соответствующие службы.
Материал подготовлен совместно с программой "Надзвичайне.Live с Алексеем Павловским".
Напомним
14 октября на территории института урологии в Шевченковском районе Киева произошел пожар. Пострадавших в результате пожара не было, однако 15 человек были эвакуированы в целях безопасности.