Пожар произошел на территории Киево-Печерской лавры

Цитата:

"В 13:45 в Печерском районе по улице Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что разведка продолжается. К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

Дополнение

На столичном Гидропарке горела деревянная плавающая баня. Обошлось без пострадавших.