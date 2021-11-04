Пожар произошел на территории Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
Цитата:
"В 13:45 в Печерском районе по улице Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что разведка продолжается. К тушению привлечены 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
Дополнение
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