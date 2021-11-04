Пожар на территории Киево-Печерской лавры ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН.Спасатели ликвидировали пожар в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на управление ГСЧС в городе Киеве.
Цитата
“В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 — ликвидировали”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что к тушению привлечено 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.
В ГСЧС добавили, что причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
Что было раньше
В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.
Напомним, на столичном Гидропарке горела деревянная плавающая баня. Обошлось без пострадавших.