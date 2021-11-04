Пожар на территории Киево-Печерской лавры ликвидирован

Цитата

“В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 — ликвидировали”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что к тушению привлечено 55 человек и 13 единиц техники ГСЧС.

В ГСЧС добавили, что причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

Что было раньше

В мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар.



Напомним, на столичном Гидропарке горела деревянная плавающая баня. Обошлось без пострадавших.