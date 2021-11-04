На території Лаври священик відібрав телефон у журналіста, який знімав пожежу. Поліція відкрила провадження

Деталі

Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від журналіста одного із телеканалів про те, що невідомі перешкоджають його професійній діяльності під час висвітлення події про пожежу на вулиці Лаврській. В цей час на місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка прийняла заяву у представника ЗМІ.

Попередньо правоохоронці встановили, що священнослужителі заважали працювати журналісту та намагалися відтіснити його з місця проведення відеозйомки, а також відібрати телефон.

“За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років”, — відзначили у поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Додамо

На відео, яке поширили у соцмережах, видно, що напад відбувся на території Лаври, де сьогодні сталась пожежа. Один із священиків відібрав у журналіста телефон. А намісник Києво-Печерської лаври, митрополита Павло наполягав, аби кореспонденту нічого не віддавали. Також він зазначив, що журналіст немає права на зйомку і його туди не запрошували.

Телефон пообіцяли повернути, коли “все буде стерто”.

Як повідомляв УНН, у майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа. Постраждали троє людей.

Нагадаємо

На знімальну групу “Схем” напали, забрали техніку та видалили відео під час інтерв’ю з головою “Укрексімбанку”.